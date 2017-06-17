Родман завершил свой визит в КНДР

Бывший баскетболист Деннис Родман сегодня завершил свой визит в КНДР, сообщает ТАСС. Экс-игрок НБА из Пхеньяна отправился в Пекин. Родман заявил, что его визит прошел хорошо, но не уточнил, смог ли встретиться с главой государства Ким Чен Ыном.

Отметим, этот визит был пятым для Родмана в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.