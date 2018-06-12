Родман разрыдался во время встречи Трампа и Ким Чен Ына. Видео

Бывший баскетболист НБА Денис Родман эмоционально воспринял встречу между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Исторический самми проходит в Сингапуре.
Родман известен тем, что дружит с главой КНДР. Он несколько раз посещал эту страну, за что подвергся критике в США. Во время интервью СNN баскетболист заплкал.
- Это великий день. Я приехал сюда, чтобы увидеть все своими глазами, - заявил Родман. - С частлив. Это поразительно, поразительно, поразительно. Когдя я говорил, что дверь откорется, мне поступали угрозы. Я даже не мог вернуться домой. Но я не сдавался и знал, что все изменится. Я знал. Лишь только я.
Сам Дональд Трамп заявил, что не знал о приезде Родмана в Сингапур. Президент США назвал баскетболиста "хорошим парнем", несмотря на то, что в 2014 году критиковал его за позицию по КНДР.
Speaking with CNN’s @chriscuomo while wearing a “Make America Great Again” hat, former NBA star @dennisrodman describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un and his hopes for the country https://t.co/oaMBT2GQ3n pic.twitter.com/YjNf7ZI9Ky– Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 12 июня 2018 г.