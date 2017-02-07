10:57 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно

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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман осужден за провоцирование дорожно-транспортного происшествия летом прошлого года, сообщает ESPN. 55-летний американец приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение ПДД, пересечение разделительной полосы, езду по полосе встречного движения, что вынудило движущийся навстречу автомобиль совершить опасный маневр, чтобы избежать столкновения. Кроме того, Родман обвинялся в вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации. Бывший баскетболист присутствовал на заседании и полностью признал вину.

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Материалы REN-TV

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