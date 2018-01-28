Роберсон порвал мышцу бедра и пропустит остаток сезона

Защитник "Оклахома-Сити" Андре Роберсон получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НБА с "Детройтом" (121:108). 26-летний баскетболист неудачно упал и получил разрыв четырехглавой мышцы бедра. Площадку он смог покинуть лишь на кресле-каталке. По информации ESPN, Роберсон пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 39 матчах регулярки, в среднем набирая 5,0 очка при 4,7 подбора, 1,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,9 блок-шота. Защитный рейтинг "Оклахомы" с Роберсоном на паркете – 96,6. Без Роберсона – 114,5.