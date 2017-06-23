Роб Пелинка: "Обмен Мозгова позволит "Лейкерс" претендовать на звезд в следующем году"

Генеральный менеджер "Лейкерс" Роб Пелинка отметил, что обмен российского центрового Тимофея Мозгова в "Бруклин" помог команде освободить место в платежной ведомости под звездных игроков. Напомним, что помимо россиянина в "Нетс" отправился и Д’Анджело Расселл.

– Расселл – настоящий талант, но его обмен давал нам много позитивных моментов, – цитирует ESPN Пелинку. – Во-первых, мы получили центрового уровня Матча звезд. Плюс мы улучшили ситуацию с платежной ведомостью. Надеюсь, что в следующем году мы сможем получить сразу двух игроков на максимальный контракт. Благодаря обмену у нас есть четыре пика на драфте в 2018 году.

Мозгов в "Бруклине". Леброн в "Лейкерс"? //

Агент Мозгова: "Об интересе со стороны "Бруклина" знали заранее"