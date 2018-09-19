Режиссер "Крида" и "Черной пантеры" присоединился к съемкам "Космического Джема-2" с Леброном

Режиссер Райан Куглер присоединился команде, снимающей "Космический Джем-2", сообщает Hollywood Reporter. Он займется продюсированием сиквела фильма 1996 года о баскетболе.

Ранее стало известно, что снимать фильм доверено начинающему режиссеру Теренсу Нэнсу, у которого пока не было больших проектов. Главную роль в "Космическом Джеме-2" сыграет форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс.

Райан Куглер ранее снял фильм "Крид: Наследие Рокки" (2015), а также "Черную Пантеру" (2018). За последний фильм студия "Дисней" планирует выдвинуть режиссера на "Оскар".

Первый "Космический Джем" вышел в 1996 году. Главную роль в нем сыграл Майкл Джордан. По его сюжету Багз Банни и другие герои мультфильмов Looney Tunes проводят баскетбольный матч с пришельцами.