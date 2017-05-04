Рестлер "избил" маскота в перерыве матча "Сан-Антонио" - "Хьюстон"

В перерыве второго матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между "Сан-Антонио" и "Хьюстоном" (121:96) состоялась "драка" между маскотами команд. Победителем противостояния вышел талисман "Рокитс", но после поединка на хьюстонского медведя "напал" известный рестлер WWE Марк Генри.

Тяжелоатлет по прозвищу "Самый сильный человек на планете" дважды ударил медведя стулом. Примечательно, что сам Генри является уроженцем Техаса.