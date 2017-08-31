Рэпер спас Джонатона Симмонса от наводнения в Хьюстоне

Форвард "Орландо" Джонатан Симмонс рассказал, как ему пришлось спасаться от наводнения в Хьюстоне. Он отметил, что ему помог рэпер Trae tha Truth.

Симмонс и его друзья были вынуждены покинуть дом баскетболиста из-за того, что у них закончились запасы еды.

– У нас с Trae tha Truth есть общий друг из Сан-Антонио. Они организовали доставку в Хьюстон лодки, потому что Trae и самому нужно было эвакуироваться, – приводит официальный сайт "Орландо" слова Симмонса. – В итоге нам нужно было проплыть на лодке, идти по грязной воде и ехать в кузове мусорного грузовика около пяти миль. Это было нечто. У нас почти не осталось еды. Последние два дня в итоге оказались в этом смысле очень напряженными. За полтора дня я съел только пачку лапши.

Напомним, ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа, став самым мощным на территории США за последние 12 лет. От стихии погибли 30 человек, более 13 тысяч жителей были эвакуированы из своих домов.

По предварительной оценке, ущерб от бедствия составит 30 миллиардов долларов.