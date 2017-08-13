Рэндольф, которого арестовали за хранение марихуаны, будет дисквалифицирован на два года

Форвард "Сакраменто" Зак Рэндольф может быть дисквалифицирован из-за хранения наркотиков, сообщает Memphis Commercial Appeal. Новое коллективное соглашение между НБА и ассоциацией игроков предполагает отстранение на два года.

Рэндольф был арестован в среду вечером за хранение марихуаны с намерением продажи. Полицейские из управления Лос-Анджелеса прибыли по анонимному вызову и обнаружили большую группу людей, куривших "травку" и слушавших громкую музыку. Более того, они даже перекрыли движение на дороге.

Нарушители спокойствия попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками правопорядка. Среди них оказался и Рэндольф. Отмечается, что из-за масштаба беспорядков полицейским пришлось вызвать подкрепление. Шесть автомобилей полиции пострадали – у них были разбиты окна, зафиксированы и другие повреждения.