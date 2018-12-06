Рекордный трипл-дабл Уэстбрука принес "Оклахоме" победу над "Бруклином"

"Бруклин" на своем паркете проиграл "Оклахома-Сити"​ в матче регулярного чемпионата НБА. "Тандер" одержал четвертую победу кряду, а "Нетс" проиграл 8-ю встречу подряд.

В составе победителей 47 очков набрал форвард Пол Джордж, а разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук оформил 108-й в карьере трипл-дабл, выйдя по этому показателю на третье место в истории.

НБА

Регулярный сезон

"Бруклин" – "Оклахома-Сити" – 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39)

Б: Крэбб (22), Харрис (19), Динуидди (17), Расселл (17)

О: Джордж (47 + 15 подборов), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 17 передач), Адамс (15)

"Атланта" – "Вашингтон" – 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

А: Коллинз (26 + 14 подборов), Бэйзмор (22), Янг (14)

В: Бил (36), Портер (20 + 11 подборов), Убре (19)