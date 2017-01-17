Рэджон Рондо: "Вы не сможете вспомнить и трех игроков "Сакраменто", а я лидировал в лиге по передачам"

Разыгрывающий "Чикаго" Рэджон Рондо выразил уверенность в том, что все еще может быть востребованным в нынешней НБА. В качестве примера он привел собственную игру за "Сакраменто" в прошлом сезоне. Напомним, что "Кингз" не стали продлевать контракт с Рондо и отпустили его в качестве свободного агента.

– Критика? Думаю, это личное, – цитирует NBA.com Рондо. – Вспомните прошлый год – хотя я ненавижу говорить о нем, – но вы не сможете назвать и трех игроков "Сакраменто", за который я выступал. А я лидировал в лиге по результативным передачам. Я уверен, что тот набор навыков, который у меня есть, при правильном подходе все еще может быть очень полезен в современной лиге.