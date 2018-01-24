Реакция родственников Таунса на попадание игрока на Матч звезд. Видео

Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс вошел в состав запасных игроков на Матч звезд НБА от Западной конференции. Это первое попадание 22-летнего игрока в состав на это мероприятие. Мама, папа и девушка Таунса очень эмоционально отреагировали на эту новость.

Напомним, что в этом году формат Матча звезд изменился: составы команд 25 января будут выбирать два капитана, которыми стали Леброн Джеймс и Стефен Карри. Причем они могут взять в свою команду игрока из любой конференции.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА