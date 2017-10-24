Райан Макдона: "Блэдсоу провел последний матч за "Финикс"

Генеральный менеджер "Финикса" Райан Макдона подтвердил, что клуб намерен избавиться от разыгрывающего Эрика Блэдсоу. После поражения от "Клипперс" защитник написал в своем Твиттере: "Я не хочу быть здесь". По словам Макдоны, Блэдсоу пытался убедить его, что говорил о парикмахерской, но менеджер ему не поверил.

– Он сказал, что был в парикмахерской, – цитирует ESPN Макдону. – Что это не было никак связано с "Финиксом". Что он был в парикмахерской вместе со своей девушкой и хотел оттуда уйти. Но я в это не верю. Мы обсудили эту ситуацию с владельцем клуба, моими помощниками и тренером Триано и решили, что лучше всего для "Финикса" будет исключить его из команды. Блэдсоу больше не будет с нами.

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