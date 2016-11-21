09:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Расселл Уэстбрук: "Сегодня я подвел свою команду"

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Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук посетовал на плохую игру в своем исполнении в матче регулярного чемпионата НБА с "Индианой" (111:115 ОТ). Тем не менее 28-летний американец сегодня оформил трипл-дабл и своим броском перевел встречу в овертайм.

- Мы просто не были готовы, - цитирует ESPN Уэстбрука. - Просто не были готовы сегодня вечером, начиная с меня... Я многое мог бы сделать лучше. Нужно выходить и быть готовым к игре. Сегодня я чувствовал, что подвел своих партнеров. Я должен быть лучше.

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