Расселл Уэстбрук: "Отношения с Дюрантом? Здесь не все зависит от меня"

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук подчеркнул, что его не задело решение Кевина Дюранта сменить прошлым летом "Тандер" на "Голден Стэйт". Защитник намекнул, что их дружба может продолжиться, но отметил, что это зависит не только от него. Напомним, что сегодня ночью Дюрант впервые сыграет в Оклахома-Сити после перехода. Встреча начнется в 04.30 по Москве.

– Да, мы выросли вместе, – цитирует San Jose Mercury News Уэстбрука. – Но знаете, после того, как он принял свое решение, я выбрал то, что будет лучше для меня. Такое просто иногда случается. Мне больше нечего сказать. Иногда приходится совершать подобные поступки.

Задел ли меня его уход? Я в порядке. Честно слово. Просто движемся дальше. Здесь у меня собрана отличная команда, я люблю этих ребят словно братьев. За все эти годы многие игроки покидали "Оклахому", но я все равно считаю их братьями. И неважно, разговариваю ли я с ними до сих пор или нет.

И речь здесь не только Кевине. В "Оклахоме" было много парней, с которыми у меня были близкие отношения – вы даже можете не знать об этом. Конечно, в случае с Дюрантом это другой уровень. Но подобное случается.

Начнем ли мы снова общаться? Не знаю, не уверен. Честно говоря, здесь не все зависит от меня.