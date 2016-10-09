17:29 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Расселл Уэстбрук: "Нападение европейских команд в 10 раз лучше, чем в НБА"

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Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук подчеркнул, что считает предсезонное европейское турне полезным опытом для своей команды. "Тандер" на этой неделе провели в Испании матчи с "Реалом" и "Барселоной".

– Думаю, многие люди не понимают одной вещи о клубах из Европы, – цитирует normantranscript.com Уэстбрука. – Их нападение в 10 раз лучше, чем у команд из НБА, просто потому что они очень много двигаются. Да, они менее талантливы, но из-за этого и общей активности им приходится действовать вариативнее, чтобы забросить мяч в кольцо. Думаю, поездка в Европу – это хороший опыт для нас. Мы учились обороняться против европейских команд.

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