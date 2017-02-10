Расселл Уэстбрук: "Мне все равно, как болельщики встречают Дюранта, мы с ним соперники"

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук заявил, что болельщики как угодно могут встречать на площадке экс-игрока команды Кевина Дюранта, который ныне выступает за "Голден Стэйт". Дюрант играл за "Оклахому" с 2007 года, а летом 2016-го перебрался в "Уорриорз".

– Это дело болельщиков, как они встречают Дюранта, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Они могут делать все, что захотят. Очевидно, что Кевин многое сделал для "Оклахомы", когда играл за нашу команду. Но для меня это уже не имеет никакого значения. Это баскетбол, мы выходим на площадку и становимся соперниками.