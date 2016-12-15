Расселл Уэстбрук: "Личная статистика ничего не значит для меня"

Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук после поражения от "Юты" в матче регулярного чемпионата НБА (89:109) заявил, что ему уже надоела шумиха вокруг его трипл-даблов. 28-летний американец, оформивший на старте сезона серию из семи трипл-даблов, не может набрать в третьей игре кряду трех двухзначных показателей.

- Честно говоря, люди и эта шумиха вокруг трипл-даблов действуют мне на нервы, - цитирует NewsOK Уэстбрука. - Люди думают, что если я не оформил его, то это большое событие. Если я оформил его, то это важно. Просто дайте мне играть - если оформляю трипл-дабл, то оформляю. Если нет, то нет, я не забочусь об этом. Что есть, то есть. В сотый раз хочу повторить, что меня это не волнует. Все, что мне важно, это победы команды. Вся эта статистическая ерунда ничего не значит для меня.