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Расселл Уэстбрук: "Если хочешь выиграть, то не думаешь об усталости"

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Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Финиксом" (113:110 ОТ), заявил, что не думает об усталости. По его мнению, усталость - всего лишь мысли.

- Я голоден до игры, - цитирует ESPN Уэстбрука. - Всегда нужно хотеть победить. Это довольно просто. Если хочешь выиграть, то не думаешь об усталости. Усталость это лишь мысли. Она есть только в вашей голове. Нужно выходить на паркет и биться на самом высоком уровне, не думая об усталости.

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