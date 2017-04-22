Рассел Уэстбрук: "Я должен доверять партнерам по "Оклахоме"

Лидер "Оклахомы" Рассел Уэстбрук после победы над "Хьюстоном" (115:113, 1-2 в серии) в третьем матче серии плей-офф заявил, что должен больше задействовать партнеров во всех играх. В этой встрече Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл (набрал 32 очка, сделал 13 подборов и 11 передач).

- Я должен доверять партнерам все 48 минут матча и задействовать их в игре, - цитирует ESPN Уэстбрука. - Сегодня ребята использовали свои шансы, решали исход владений по ходу всей игры. Я буду пытаться делать так и дальше.