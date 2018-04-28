Рассел Уэстбрук: "В Юте болельщики относятся неуважительно к игрокам"

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Рассел Уэстбрук выразил недовольство поведением болельщиков "Юты" в первом раунде плей-офф НБА. В шестой встрече "Оклахома" проиграла со счетом 91:96 и вылетела из плей-офф (2-4).

– Это не я конфликтовал с болельщиками, а они со мной, – цитирует ESPN Уэстбрука, который выбил телефон из рук одного фаната и поругался с другим. – В Юте люди проявляют неуважение, они вульгарны и говорят неприличные вещи игрокам. Это проявление большого неуважения. Они говорят о ваших семьях, о детях. Это некрасиво. Думаю, что таких людей нужно воспитывать. Я устал просто выходить на площадку и играть, а фанаты таким вот образом это комментируют. На улице они не рискнули бы ко мне подойти и сказать такое. Нужно прекратить такое поведение, особенно в Юте.