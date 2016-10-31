Рассел Уэстбрук: "Главное - победы "Оклахомы", а не мои рекорды"

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук не задумывается о том, что стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось сделать два трипл-дабла в трех первых матчах сезона. В последний раз такое удавалось в 1982 году Мэджику Джонсону. В сегодняшнем матче с "Лейкерс" (113:96) Уэстбрук набрал 33 очка, сделал 12 подборов и 16 передач, а в субботней игре с "Финиксом" (113:110 ОТ) он записал на свой счет 51 очко, 13 подборов и 10 передач.

- Второй трипл-дабл в трех первых матчах сезона? Самое главное - победа команды, - цитирует пресс-служба клуба Уэстбрука. - Важно делать все для победы. Очень рад за себя и партнеров по команде.