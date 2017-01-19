Рассел Уэстбрук: "Фол Пачулии? Я не собираюсь играть в такую игру"

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук заявил, что не собирается мириться с нарушением, проведенным на нем центровым "Голден Стэйт" (100:121) Зазой Пачулией. Американец пообещал разобраться с грузинским баскетболистом. Отметим, что за толчок Пачулия получил неспортивное замечание.
– Он сильно ударил меня, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Но сейчас все в порядке. Я собираюсь надрать ему задницу. После фола он встал надо мной? Не видел этого во время матча, только сейчас. Я не собираюсь играть в такую игру. Не знаю, что мы будем делать дальше, то точно не так играть.
Zaza Pachulia flagrant foul on Russell Westbrook then stands over him and stares him down!– Warriors Nation (@SFWarriorNation) 19 января 2017 г.
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