13:37 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Рассел Уэстбрук: "Фол Пачулии? Я не собираюсь играть в такую игру"

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Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук заявил, что не собирается мириться с нарушением, проведенным на нем центровым "Голден Стэйт" (100:121) Зазой Пачулией. Американец пообещал разобраться с грузинским баскетболистом. Отметим, что за толчок Пачулия получил неспортивное замечание.

– Он сильно ударил меня, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Но сейчас все в порядке. Я собираюсь надрать ему задницу. После фола он встал надо мной? Не видел этого во время матча, только сейчас. Я не собираюсь играть в такую игру. Не знаю, что мы будем делать дальше, то точно не так играть.

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Материалы REN-TV

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