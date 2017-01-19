Рассел Уэстбрук: "Фол Пачулии? Я не собираюсь играть в такую игру"

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук заявил, что не собирается мириться с нарушением, проведенным на нем центровым "Голден Стэйт" (100:121) Зазой Пачулией. Американец пообещал разобраться с грузинским баскетболистом. Отметим, что за толчок Пачулия получил неспортивное замечание.

– Он сильно ударил меня, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Но сейчас все в порядке. Я собираюсь надрать ему задницу. После фола он встал надо мной? Не видел этого во время матча, только сейчас. Я не собираюсь играть в такую игру. Не знаю, что мы будем делать дальше, то точно не так играть.