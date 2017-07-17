Пять клубов НБА отказались от обмена Валанчюнаса с "Торонто"

"Торонто" пытается обменять центрового Йонаса Валанчюнаса, однако клубы отказываются забирать литовского баскетболиста, сообщает Sporting News. "Рэпторз" предложили 25-летнего игрока "Сакраменто", "Финиксу", "Шарлотт", "Портленду" и "Атланте".

Отмечается, что игрока пытались обменять в "Детройт" и "Нью-Орлеан" еще по ходу минувшего сезона, однако клубы отказались от сделки.

"Торонто" пытается освободить место под потолком зарплат и избавиться от контракта Валанчюнаса в 50 миллионов долларов. За клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора.