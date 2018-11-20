Провал дня. Не забил данк без сопротивления

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид не забил уиндмилл-данк, оставшись у кольца в полном одиночестве. Матч между "Филадельфией" и "Финиксом" закончился победой хозяев – 119:114.

"Филадельфия" занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 63 процентами выигранных матчей. "Финикс" располагается на последней строчке в Тихоокеанском дивизионе – 19 процентов выигранных встреч. (Игорь Барышев)