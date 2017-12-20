Прокуратура Турции требует арестовать игрока "Никс" Кантера за критику Эрдогана

Прокуратура Турции требует лишить свободы центрового "Нью-Йорка" Энеса Кантера, сообщает Bleacherreport. Игрок в Твиттере резко критиковал президента Турции Реджепа Эрдогана и поддерживал оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. В июне 2016 года адвокат Эрдогана пожаловался в прокуратуру на сообщения Кантера.

Энес Кантер выступает в НБА с 2011 года. Цвета "Никс" игрок защищает с этого сезона. В текущем регулярном чемпионате на его счету 27 матчей, в которых он набирал в среднем 13,2 очка, делал 9,8 подбора и 1,4 передачи.