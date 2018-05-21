Прогноз "Фонбет": "Кливленд" догонит "Бостон" по победам

22 мая "Кливленд" сыграет с "Бостоном" в четвертом матче финальной серии Восточной конференции НБА. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени. В третьем матче "Кавальерс" разгромили "Селтикс" со счетом 116:86 и сократил отставание в серии – 1-2.

Кто победит?

По мнению "Фонбет", в четвертом матче плей-офф выиграет "Кливленд". На победу "Кавалеристов" можно поставить с коэффициентом 1.33, на победу "Бостона" – с коэффициентом 3.20.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. На "Кливленд" поставили 85% игроков, на "Бостон" – 15%.

Сколько наберут очков?

Букмекеры "Фонбет" считают, что у команд одинаковые шансы набрать как больше, так и меньше 206 очков – на тоталы больше и меньше 206,5 можно поставить за 1.90.

Большинство клиентов "Фонбет" уверено, что в матче будет набрано больше 206 очков: на ТБ 206,5 поставили 74% игроков, на ТМ 206,5 – 26%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Кливленда" – ее выбрали 68% клиентов "Фонбет". 12% игроков сделали ставку на победу "Бостона", 9% – на тотал больше 206,5. На победу "кавалеристов" с форой (-6,5) поставили 6% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 206,5 – 5%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на тотал больше 260,5. Она входит в экспресс на сумму 14 500 рублей. В среднем на матч "Кливленда" и "Бостона" ставят 474 рубля.

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