Президент "Бостона": "Никс" не собирался обменивать Порзингиса"

Президент "Бостона" Дэнни Эйндж заявил, что "Никс" не собирался обменивать форварда Кристапса Порзингиса. Ранее сообщалось, что латвийский баскетболист может продолжить карьеру как раз в "Селтикс".

– Не думаю, что "Никс" планировал обменять Порзингиса, – цитирует The New York Post Эйнджа. – Наш телефонный разговор был очень коротким. Думаю, их руководство знает, что делает. Вся эта тема слишком раздута. Оставим ее журналистам.

Напомним, что 21-летний латвийский форвард играет в НБА с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых он в среднем набирал по 18,1 очка, делал по 7,2 подбора и 1,5 передачи за игру.