Президент "Бостона": "Джексон отменил наш просмотр, хотя мы летели к нему через всю страну"

Президент "Бостона" Дэнни Эйндж рассказал, почему на драфте-2017 клуб выбрал Джейсона Тейтума под третьим номером. "Селтикс" рассчитывали на Джоша Джексона, однако игрок отказался переходить в их команду.

– Никто не разговаривал с Джошем, ни я, никто другой в нашей организации, – цитирует ESPN Эйджа. – Они отменили все тренировки с нами, несмотря на то, что нам пришлось лететь через всю страну в Сакраменто. Просто взяли и все отменили. Он просто не хотел играть за "Бостон". Мы следили за ним целых два года, были его фанатами. Он потрясающий парень и хороший игрок. Теперь стараемся сильно не реагировать на произошедшее.

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