Поу Газоль станет свободным агентом, но останется в "Сан-Антонио" на меньшей зарплате

Центровой "Сан-Антонио" Поу Газоль откажется от опции о продлении контракта на следующий сезон. Об этом в своем твиттере сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. При этом 36-летний ветеран не собирается менять команду. Он подпишет новый контракт со "Спэрс", но на менее выгодных для себя условиях.

За следующий сезон испанец должен был заработать 16,2 миллиона долларов. Но Газоль готов сделать скидку, чтобы у клуба была возможность усилить состав. Кроме того, он планирует заключить новое соглашение на несколько лет.

Газоль пришел в "Сан-Антонио" минувшим летом на правах свободного агента. Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 12,4 очка, делая 7,8 подбора и 2,3 передачи. В 16 играх плей-офф на счету испанца 7,7 очка, 7,1 подбора и 1,9 передачи.