После поражения от "Голден Стэйт" в раздевалке "Кливленда" курили марихуану

Журналист The Undefeated Майк Уайз в своем Твиттере сообщил, что после второго матча финальной серии НБА из раздевалки "Кливленда" шел сильный запах марихуаны. Уайз отметил, что долгое время жил в Гавайях и Северной Каролине, поэтому не смог бы спутать этот аромат с чем-либо еще.

Журналист отмечает, что употреблять наркотические средства не обязательно могли игроки команды, так как в раздевалке в это время были операторы и различные репортеры.

Напомним, что после второго матча "Голден Стэйт" ведет у "Кливленда" со счетом 2-0. Третий матч состоится 8 июня в 4.00 по московскому времени.