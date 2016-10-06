Порзингис заключил рекордный для европейцев контракт с производителем спортивной обуви

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис подписал контракт с производителем спортивных товаров Adidas, сообщает Yahoo! Sports. Соглашение стало рекордным для европейских баскетболистов. 21-летний латыш будет зарабатывать от 3 до 6 миллионов долларов в год в зависимости от бонусов.

У его предыдущего спонсора есть время до середины октября, чтобы повторить предложение. Однако, по информации источника в компании, она не намерена этого делать. Отметим, что ранее Порзингис, выбранный под общим четвертым номером на драфте-2015, зарабатывал на рекламе кроссовок лишь 25 тысяч долларов в год.