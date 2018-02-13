Порзингис успешно перенес операцию на колене

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис сегодня успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает Sportsnet. Ожидается, что он пропустит остаток текущего сезона.

22-летний Порзингис столкнулся с форвардом "Бакс" Яннисом Адетокумбо 6 февраля в матче регулярного чемпионата НБА в попытке выполнить данк, после чего неудачно упал. Ему помогли подняться два партнера по команде, он покинул площадку в сопровождении врача.

В текущем сезоне Порзингис в среднем набирал 22,9 очка за игру, а также совершал 6,7 подбора и 1,2 передачи.