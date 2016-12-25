Порзингис сыграет с "Бостоном"

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис подчеркнул, что намерен сыграть во всех 82 матчах регулярного чемпионата НБА. Участие латыша в сегодняшнем поединке с "Бостоном" (начало – в 20.00 по московскому времени) было под вопросом из-за повреждения, полученного им в игре с "Орландо" (106:95). Но сам баскетболист пообещал, что выйдет на паркет.

– Я буду готов к матчу с "Бостоном", – цитирует ESPN Порзингиса. – Чувствую себя хорошо. После того столкновения в пятницу я постепенно расходился. Так что дело было в небольшом ушибе.

В этом сезоне я хочу провести все 82 матча в нынешнем сезоне. Просто хочу доказать, что способен на это, что мое тело справится с такой нагрузкой. Надеюсь, меня ждет долгая карьера в НБА. И мне нужно понять, насколько тяжело быть готовым к каждой игре, когда команда нуждается во мне.

Для всех остальных – да и для меня самого тоже – я выгляжу, как долговязый европеец. Конечно, мне будет сложно добиться этой цели, но я знаю, что справлюсь. Надеюсь, мне удастся обойтись без травм.