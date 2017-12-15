Порзингис не доиграл матч против "Бруклина" из-за болей в колене

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис не доиграл матч регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (111:104) из-за болей в колене, сообщает ESPN. Латыш повредил колено в первой половине встречи без контакта с кем-либо из соперников.

Отметим, что игрок "Никс" вернулся на паркет, но в третьей четверти покинул площадку.

Сам Порзингис считает, что повреждение, скорее всего, не носит серьезного характера. Форварду еще предстоит пройти медицинское обследование.

Есть вероятность того, что лидер "Никс" не сможет выйти против "Оклахомы".