Порзингис, Лу Уильямс и Хорфорд примут участие в конкурсе мастерства на Матче звезд

НБА объявила список игроков, которые примут участие в конкурсе мастерства в рамках звездного уик-энда. Соревнование пройдет в субботу, 17 февраля.
На паркет лос-анджелесского "Стэйплс-Центра" выйдут Лу Уильямс ("Клипперс"), Джамал Мюррей ("Денвер"), Спенсер Динвидди ("Бруклин"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Лаури Маркканен ("Чикаго"), Донован Митчелл ("Юта"), Джоэль Эмбиид ("Филадельфия") и Ал Хорфорд ("Бостон").
The #TacoBellSkills field at #StateFarmSaturday!@kporzee *defending 🏆 @JoelEmbiid @Al_Horford @MarkkanenLauri @SDinwiddie_25 @BeMore27 @spidadmitchell @TeamLou23 pic.twitter.com/RRDH7tIxOT– 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 2 февраля 2018 г.