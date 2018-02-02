Порзингис, Лу Уильямс и Хорфорд примут участие в конкурсе мастерства на Матче звезд

НБА объявила список игроков, которые примут участие в конкурсе мастерства в рамках звездного уик-энда. Соревнование пройдет в субботу, 17 февраля.

На паркет лос-анджелесского "Стэйплс-Центра" выйдут Лу Уильямс ("Клипперс"), Джамал Мюррей ("Денвер"), Спенсер Динвидди ("Бруклин"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Лаури Маркканен ("Чикаго"), Донован Митчелл ("Юта"), Джоэль Эмбиид ("Филадельфия") и Ал Хорфорд ("Бостон").