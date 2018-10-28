"Портленд" проиграл "Майами", несмотря на 42 очка Лилларда

"Майами" обыграл "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Трэйл Блейзерс" Дамьен Лиллирад, набравший 42 очка.

В еще одной игре "Милуоки" одержал победу над "Орландо" - 113:91. Центровой "Мэджик" Тимофей Мозгов не попал в заявку.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Портленд" - 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

М: Драгич (28), Уэйд (19), Олиник (19).

П: Лиллард (42), Макколум (19), Коллинс (13).

"Милуоки" - "Орландо" - 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)

М: Адетокмбо (21), Миддлтон (18), Брогдон (16).

О: Вучевич (16), Фурнье (10), Симмонс (10).