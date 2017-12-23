"Портленд" потерпел третье поражение подряд, уступив "Денверу"

"Портленд" дома проиграл "Денверу" (85:102) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Трэйл Блэйзерс" это поражение стало третьим подряд. "Наггетс", в свою очередь, прервали серию из двух проигранных встреч кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокич, набравший 27 очков. Его партнер по команде Уилсон Чендлер оформил дабл-дабл (21 + 11 подборов). У "Портленда" точнее всех был Си Джей Макколлум (15).

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Денвер" - 85:102 (22:28, 19:24, 25:28, 19:22)

"П": Макколлум (15), Напьер (14), Коннотон (12).

"Д": Йокич (27), Чендлер (21+11), Харрис (17).