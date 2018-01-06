"Портленд" победил "Атланту", "Лейкерс" потерпел 9-е поражение подряд

"Портленд" обыграл "Атланту" со счетом 110:89 в матче регулярного чемпионата НБА. "Хокс" потерпели второе поражение кряду и идут на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В другой встрече "Лейкерс" на своей площадке уступил "Шарлотт" – 94:108. Команда из Лос-Анджелеса довела серию поражений до 9 игр кряду, "Хорнетс" победили во второй раз подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Атланта" – 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)

П: Макколлум (20), Лиллард (14), Амину (14)

А: Шредер (14), Принс (11), Ильясова (9 + 11 подборов)

"Лейкерс" – "Шарлотт" – 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)

Л: Ингрэм (22 + 14 подборов), Рэндл (15 + 10 подборов), Болл (11)

Ш: Уолкер (19), Ламб (17), Уилльямс (16)