"Портленд" переиграл "Нью-Орлеан"

"Портленд" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Энтони Дэвис, записавший на свой счет 31 очко, 13 подборов, 2 результативные передачи и 5 блок-шотов при показателе полезности "-16".

"Пеликанс" проиграл впервые за последние пять матчей, а его сегодняшний соперник прервал серию из двух проигрышей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Нью-Орлеан" - 119:104 (32:34, 34:23, 34:26, 19:21)

П: Лиллард (27), Макколлум (24), Харклесс (19).

Н: Дэвис (31), Холидэй (16), Мур (15).