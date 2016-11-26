08:29 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Портленд" переиграл "Нью-Орлеан"

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"Портленд" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Энтони Дэвис, записавший на свой счет 31 очко, 13 подборов, 2 результативные передачи и 5 блок-шотов при показателе полезности "-16".

"Пеликанс" проиграл впервые за последние пять матчей, а его сегодняшний соперник прервал серию из двух проигрышей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Нью-Орлеан" - 119:104 (32:34, 34:23, 34:26, 19:21)

П: Лиллард (27), Макколлум (24), Харклесс (19).

Н: Дэвис (31), Холидэй (16), Мур (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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