"Портленд" переиграл "Нью-Орлеан"

"Портленд" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Энтони Дэвис, записавший на свой счет 31 очко, 13 подборов, 2 результативные передачи и 5 блок-шотов при показателе полезности "-16".
"Пеликанс" проиграл впервые за последние пять матчей, а его сегодняшний соперник прервал серию из двух проигрышей.
НБА
Регулярный чемпионат
"Портленд" - "Нью-Орлеан" - 119:104 (32:34, 34:23, 34:26, 19:21)
П: Лиллард (27), Макколлум (24), Харклесс (19).
Н: Дэвис (31), Холидэй (16), Мур (15).