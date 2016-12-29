"Портленд" обыграл "Сакраменто", прервав шестиматчевую безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата "Портленд" переиграл "Сакраменто" - 102:89. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кингз" Демаркус Казинс, который набрал 28 очков и сделал 8 подборов.

Таким образом "Блэйзерс" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию. В свою очередь, победная серия "Сакраменто" до этого матча составляла четыре игры.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" - "Сакраменто" - 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)

П: Макколлум (20), Ленард (16), Крэбб (13)

С: Казинс (28), Темпл (14), Барнс (13).

29 декабря.