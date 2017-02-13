"Портленд" хочет обменять Эзели

"Портленд" намерен обменять центрового Фестуса Эзели до трансферного дедлайна, сообщает ESPN. Тем самым в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость. Руководство "Трэйл Блэйзерс" уверенно, что сможет привлечь интерес "Бруклина" или "Филадельфии" и выручить за 27-летнего баскетболиста драфт-пик.

Напомним, что "Портленд" подписал с Эзели двухлетний контракт на 15-миллионов долларов минувшим летом. Предыдущим клубом центрового был "Голден Стэйт", выбравший его на драфте-2012. Тем не менее из-за многочисленных травм Эзели за свою карьеру пропустил больше матчей, чем сыграл.

В нынешнем сезоне он принял участие в 46 играх регулярки, в среднем набирая 5,6 очка и делая 1,1 блок-шота. Отметим, что "Портленд" на данный момент очень близок к тому, чтобы попасть под налог на роскошь, и при этом идет девятым в Западной конференции, не попадая в плей-офф.