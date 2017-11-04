Попович догнал Фила Джексона по количеству побед за карьеру

"Сан-Антонио" обыграл "Шарлотт" (108:101) в матче регулярного чемпионата НБА. Эта победа стала 1155 в карьере главного тренера "Шпор" Грегга Поповича в регулярках. По этому показателю он догнал экс-наставника "Чикаго" и "Лейкерс" Фила Джексона и делит с ним шестое место в истории лиги.
Напомним, что самым побеждающим тренером НБА является легендарный Дон Нельсон (1335). При этом у Джексона и Поповича самый высокий процент побед среди всех специалистов, входящих в первую десятку – 70,4 и 69,4 соответственно.
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Gregg Popovich is 3 wins away from passing Phil Jackson on the all-time coaching wins list (regular season). Close in percentage, too pic.twitter.com/gfM9KjU7t6– Shane Young (@YoungNBA) 24 октября 2017 г.