Попович догнал Фила Джексона по количеству побед за карьеру

"Сан-Антонио" обыграл "Шарлотт" (108:101) в матче регулярного чемпионата НБА. Эта победа стала 1155 в карьере главного тренера "Шпор" Грегга Поповича в регулярках. По этому показателю он догнал экс-наставника "Чикаго" и "Лейкерс" Фила Джексона и делит с ним шестое место в истории лиги.

Напомним, что самым побеждающим тренером НБА является легендарный Дон Нельсон (1335). При этом у Джексона и Поповича самый высокий процент побед среди всех специалистов, входящих в первую десятку – 70,4 и 69,4 соответственно.

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