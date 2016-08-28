Пользователи твиттера остались недовольны комментариями Трампа об убийстве кузины Уэйда

Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп дал свой комментарий ситуации, случившейся с кузиной защитника "Чикаго" Дуэйна Уэйда. Своим твитом Трамп вызвал недовольство болельщиков и просто пользователей социальной сети, посчитавших, что Трамп использует смерть женщины в качестве агитации за свою кандидатуру. Напомним, что кузина Уэйда была убита в Чикаго, случайно оказавшись в центре перестрелки между двумя мужчинами. Одна пуля попала женщине в руку, а вторая в голову. 32-летьняя Николь Олдридж скончалась на месте.

"Двоюродная сестра Дуэйна Уэйда была убита, когда гуляла по Чикаго со своим ребенком. Как я и говорил, афроамериканцы будут голосовать за Трампа", - написал в своем твиттере Трамп.