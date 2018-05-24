Полиция оглушила электрошокером игрока "Милуоки". Видео

Полиция оглушила электрошокером 23-летнего защитника "Милуоки" Стерлинга Брауна из-за неправильной парковки. Инцидент произошел еще в январе, однако видео попало в сеть только сейчас.

Отмечается, что Браун не пытался оказать сопротивление.

– Не должно быть такого, что темнокожим парням всегда надо думать о своей безопасности и принимать оборонительную позицию, – цитирует BBC Брауна, – когда они видят офицера полиции. Но такова наша реальность, и это действительно проблема. Я подам в суд на полицейский департамент Милуоки, чтобы форсировать изменения в нашем обществе.

Начальник полиции Милуоки Альфонсо Морале извинился за действия своих сотрудников и отметил, что после проведения внутреннего расследования инцидента они были наказаны.

В нынешнем сезоне защитник провел 45 игр в НБА, набирая в среднем по четыре очка и делая по 2,6 подбора.