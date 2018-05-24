Полиция оглушила электрошокером игрока "Милуоки". Видео

Полиция оглушила электрошокером 23-летнего защитника "Милуоки" Стерлинга Брауна из-за неправильной парковки. Инцидент произошел еще в январе, однако видео попало в сеть только сейчас.
Отмечается, что Браун не пытался оказать сопротивление.
– Не должно быть такого, что темнокожим парням всегда надо думать о своей безопасности и принимать оборонительную позицию, – цитирует BBC Брауна, – когда они видят офицера полиции. Но такова наша реальность, и это действительно проблема. Я подам в суд на полицейский департамент Милуоки, чтобы форсировать изменения в нашем обществе.
Начальник полиции Милуоки Альфонсо Морале извинился за действия своих сотрудников и отметил, что после проведения внутреннего расследования инцидента они были наказаны.
В нынешнем сезоне защитник провел 45 игр в НБА, набирая в среднем по четыре очка и делая по 2,6 подбора.
Milwaukee police have released body camera video of the arrest and tasing of NBA player Sterling Brown as the department's chief apologized for the incident. (Video contains graphic imagery) https://t.co/7eS0Tae4iS pic.twitter.com/pJehO6l10O– CNN (@CNN) 24 мая 2018 г.