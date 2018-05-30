Пол уговаривает Джеймса перейти в "Хьюстон"

Защитник "Хьюстона" Крис Пол начал уговаривать форварда "Кливленда" Леброна Джеймса перейти в "Рокитс", сообщает The New York Times.

Ранее сообщалось, что Джеймс, который имеет действующий контракт с "Кавс", после окончания этого сезона откажется от опции автоматического продления соглашения на год и станет свободным агентом. При этом, чтобы приобрести Джеймса, "Рокитс" придется существенно разгрузить зарплатную ведомость и расстаться с частью игроков.

Джеймс выступает за "Кливленд" с 2003 года, за исключением периода 2010-2014, когда он играл в "Майами". В текущем сезоне лидер "Кавс" вместе с командой в четвертый раз подряд вышел в финал НБА, где их соперником станет "Голден Стэйт".