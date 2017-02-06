Пол Пирс: "Рад, что получил возможность попрощаться с болельщиками "Бостона"

Форвард "Клипперс" Пол Пирс поблагодарил болельщиков "Бостона" за прием в матче между командами, который завершился победой "Селтикс" - 107:102. Ранее игрок 15 лет выступал в составе "Бостона". Для форварда этот сезон станет последним, и он больше не выйдет на паркет TD Garden. Болельщики встретили Пирса бурными овациями.

- У "Бостона" отличные болельщики, - приводит The Score слова Пирса. - Они по достоинству оценили то, что я сделал для этой команды. Я рад, что получил возможность так попрощаться с ними. Сегодня болельщики просто засыпали меня любовью.