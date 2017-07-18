Пол Пирс перешел в "Бостон", где намерен завершить карьеру

"Бостон" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Полом Пирсом. 39-летний форвард, 15 сезонов выступавший за "Селтикс", намерен завершить карьеру в родном клубе.

Напомним, "Бостон" выбрал Пирса на драфте-1998 под 10-м номером. Спустя 10 лет он помог "Селтикс" завоевать чемпионский титул, став MVP решающей серии.

В 2013 году форвард был обменян в "Бруклин", где провел один сезон. После этого Пирс выступал за "Вашингтон" и "Клипперс".