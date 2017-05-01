Пол Пирс: "Готов к новой главе"

Форвард Пол Пирс подчеркнул, что готов к новому этапу в своей жизни. "Клипперс", за который выступал 39-летний ветеран, в воскресенье уступил "Юте" в первом раунде плей-офф в семи матчах (3-4). После этого MVP финала-2008 официально подтвердил, что завершает карьеру.

"Спасибо всем братьям и сестрам, связанным с этой игрой, которую я любил на протяжении всей своей жизни. Но сейчас я готов к новой главе. Не пропадайте. Хочу поблагодарить фанатов и журналистов – вы сделали меня тем, кто я есть. Я отдал баскетболу всю свою жизнь и благодарен за это. В том числе и моей семье, которая знает, как все начиналось. Знаю, что могу кого-то забыть, но это был долгий пусть. Не могу не упомянуть и моих фанатов в Бостоне. Всегда буду любить вас", – написал Пирс в своем "Твиттере".