Пол Пирс: "А зачем вообще команде-чемпиону ходить в Белый дом?"

Бывший баскетболист НБА Пол Пирс считает нецелесообразным поход американских команд-чемпионов в Белый дом. Недавно чемпион студенческой лиги NCAA "Вилланова" отказалась от встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, хотя два года назад встретилась с тогдашним главой государства Бараком Обамой.

- Думаю, это мероприятие переоценено. Зачем нужно посещать Белый дом? У тебя уже есть трофей, ты чемпион. Я не знаю, зачем мы ходим в Белый дом. Зачем вообще туда ходить? - цитирует TMZ Пирса.

Сам Пирс 10 лет назад посещал Белый дом как чемпион НБА в составе "Бостона". Он назвал событие "большой честью" и даже принес подарки тогдашнему президенту Джорджу Бушу-младшему.